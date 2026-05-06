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Rigel Pharmaceuticals Aktie 1631018 / US7665596034

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06.05.2026 03:37:41

Rigel Pharmaceuticals Inc. Profit Falls In Q1

(RTTNews) - Rigel Pharmaceuticals Inc. (RIGL) announced earnings for first quarter that Dropped, from last year

The company's earnings totaled $8.65 million, or $0.44 per share. This compares with $11.45 million, or $0.63 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 10.3% to $58.82 million from $53.33 million last year.

Rigel Pharmaceuticals Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $8.65 Mln. vs. $11.45 Mln. last year. -EPS: $0.44 vs. $0.63 last year. -Revenue: $58.82 Mln vs. $53.33 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 275 M To $ 290 M

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’577.42 18.85 SXEBNU
Short 13’836.47 13.83 S7DB8U
Short 14’335.29 9.00 STRBXU
SMI-Kurs: 13’052.17 05.05.2026 17:30:19
Long 12’484.60 19.41 S42B5U
Long 12’216.42 13.83 STABXU
Long 11’691.04 8.91 SPBBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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