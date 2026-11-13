Rigaku: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rigaku hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.02 USD, nach 0.010 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 127.1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 132.7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch