Rigaku öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rigaku hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5.74 JPY, nach 8.19 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Rigaku im vergangenen Quartal 21.63 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rigaku 20.14 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch