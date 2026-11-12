Rigaku: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Rigaku hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 3.75 JPY. Im letzten Jahr hatte Rigaku einen Gewinn von 2.10 JPY je Aktie eingefahren.

Rigaku hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.13 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch