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03.09.2026 06:37:00
Riga Shipyard präsentierte Quartalsergebnisse
Riga Shipyard präsentierte in der am 01.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.01 EUR, nach -0.060 EUR im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Riga Shipyard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 550.0 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0.5 Millionen EUR im Vergleich zu 0.1 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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