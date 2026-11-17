RIFA lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 58.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -176.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.76 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RIFA einen Umsatz von 11.43 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch