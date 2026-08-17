RIFA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RIFA veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 224.00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 112.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.43 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.47 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch