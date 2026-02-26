Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335VAT31186490Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529Bayer10367293
Rieter Aktie 367144 / CH0003671440

26.02.2026 05:44:36

Rieter: Geschäftsjahr 2025 Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Rieter
3.35 CHF -3.57%
Kaufen Verkaufen

Rieter AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Rieter: Geschäftsjahr 2025 Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

26.02.2026 / 05:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Anbei erhalten Sie unsere neueste Medienmitteilung


Freundliche Grüsse


Relindis Wieser
Head Group Marketing & Communication

Rieter AG . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 70 45
relindis.wieser@rieter.com . www.rieter.com


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rieter AG
Klosterstrasse 20. Postfach.
8406 Winterthur
Schweiz
Telefon: +41 52 208 70 45
Fax: +41 52 208 70 60
E-Mail: investor@rieter.com
Internet: www.rieter.com
ISIN: CH0003671440
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2281822

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2281822  26.02.2026 CET/CEST