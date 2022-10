Rieter finanziert Professur für Künstliche Intelligenz an der ZHAW

Winterthur (awp) - Der Textilmaschinen-Hersteller Rieter finanziert gemeinsam mit der Johann Jacob Rieter-Stiftung eine neue Stiftungsprofessur für Industrial Artificial Intelligence (AI) an der ZHAW School of Engineering in Winterthur. Die Professur beschäftige sich mit der Lehre und Forschung im Bereich industrieller Anwendungen der Künstlichen Intelligenz und werde noch in diesem Jahr ausgeschrieben, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend.

Sie soll sich insbesondere der Anwendung von Methoden des maschinellen Lernens und wissensbasierter Systeme im Zusammenhang mit Prozessen in Produktion und Service widmen. Für Rieter stehe das Engagement im Zusammenhang mit der Umsetzung der Strategie der Technologieführerschaft.

Die Finanzierung des jährlichen Beitrags von 300'000 Franken über einen Zeitraum von sechs Jahren erfolgt je hälftig durch den Rieter-Konzern und die Johann Jacob Rieter-Stiftung, wie es weiter heisst.

uh/ra