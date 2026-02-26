Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.02.2026 05:44:36

Rieter: Financial Year 2025 Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

Rieter
3.35 CHF -3.57%
Kaufen Verkaufen

Rieter AG / Key word(s): Annual Results
Rieter: Financial Year 2025 Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

26-Feb-2026 / 05:44 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.


Attached please find our latest media release
 

Kind regards,


Relindis Wieser
Head Group Marketing & Communication

Rieter AG . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 70 45 
relindis.wieser@rieter.com . www.rieter.com


End of Inside Information
Language: English
Company: Rieter AG
Klosterstrasse 20. Postfach.
8406 Winterthur
Switzerland
Phone: +41 52 208 70 45
Fax: +41 52 208 70 60
E-mail: investor@rieter.com
Internet: www.rieter.com
ISIN: CH0003671440
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2281822

 
End of Announcement EQS News Service

2281822  26-Feb-2026 CET/CEST