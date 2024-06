Rieter erhält Auftrag aus China für neues Luftspinnverfahren

Winterthur (awp) - Der Spinnereimaschinenhersteller Rieter hat in China einen Auftrag an Land gezogen. Er liefert der Firma Guangxi Baisheng Textile Maschinen des Typs J70, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend hiess. Finanzielle Angaben wurden nicht gemacht.

Der Auftrag hat Symbolcharakter, weil damit das erste Mal ein kompletter Spinnprozess auf Basis dieser neuen Maschine verkauft wurde, wie aus dem Communiqué weiter hervorgeht. Die J70, die auf dem Luftspinnverfahren basiert, wurde vor einem Jahr an der Branchenmesse ITMA vorgestellt. Sie ermögliche den Spinnereien ein bisher unerreicht tiefes Niveau an Produktionskosten pro Kilogramm Garn und sei gleichzeitig sehr flexibel und zuverlässig, hatte es damals geheissen.

rw/tv