Rieter-Chef geht überraschend - Firmensprecherin: Kein Streit

(Ausführliche Fassung; unter anderem mit Aussagen einer Firmensprecherin ergänzt)

Winterthur (awp) - Knall bei Rieter: Mit Thomas Oetterli geht der Mann von Bord, der den Textilmaschinenhersteller in den letzten Jahren durch eine tiefe und lang anhaltende Krise geführt hat. Neuer CEO wird mit Daniel Lippuner ein Kenner der Textilmaschinenindustrie.

Oetterli gibt beide Funktionen bei Rieter Ende Oktober ab: den CEO-Posten und das Amt des Verwaltungsratspräsidenten. Lippuner übernimmt den CEO-Posten nahtlos am 1. November, neuer VR-Präsident wird bis zur nächsten Generalversammlung Carl Illi, der dem Gremium seit 2017 angehört.

Vor allem die Aufgabe des VR-Präsidiums kommt überraschend. Laut einer Rieter-Sprecherin gab es allerdings keinen Streit - etwa mit Grossaktionär Peter Spuhler, wie sie gegenüber der Nachrichtenagentur AWP sagte. Die Ablösung erfolge einvernehmlich.

Barmag-Übernahme und Krise

Der ehemalige Schindler-Chef Oetterli hat Jahrgang 1969 und war seit März 2023 CEO, ein Jahr später übernahm er zusätzlich das Verwaltungsratspräsidium. Seine Amtszeit war geprägt von der Riesenübernahme des Chemiefaserspezialisten Barmag und einem schwierigen Marktumfeld mit einer ausserordentlich schwachen Nachfrage und phasenweise roten Zahlen.

Oetterli verordnete dem Konzern deshalb einen harten Sparkurs. Mit der erfolgreichen Umsetzung des Performance-Programms "Next Level", den eingeleiteten Strukturmassnahmen zur Konsolidierung der Standorte und der Akquisition von Barmag sei der Zeitpunkt gekommen, die Verantwortung in neue Hände zu übergeben, begründet Oetterli seinen Abgang im Communiqué selber. Der Verwaltungsrat bedankt sich für sein grosses Engagement und die "wichtigen Beiträge zur strategischen und operativen Weiterentwicklung".

Saurer und Oerlikon

Der neue CEO Lippuner hat ebenfalls Jahrgang 1969 und sei als ehemaliger CEO von Saurer und zuvor als Leiter der damaligen Oerlikon-Sparte "Textile Components" ein Experte für Spinnmaschinen, Garnverarbeitung und Textilkomponenten, so das Communiqué weiter. Als Verwaltungsratspräsident und Mitinhaber von Heberlein Technology sei er zudem eng mit der Chemiefaserindustrie verbunden geblieben.

Ausserdem war Lippuner in den Neunzigerjahren schon einmal für Rieter tätig, und zwar für die damalige Automotive-Sparte. Weitere berufliche Stationen waren Hilti und Meyer Burger. Heute sitzt er ausserdem in den Verwaltungsräten von Komax und VAT.

rw/hr