Rieter beteiligt sich an neuem Textilrecycling-Unternehmen

Winterthur (awp) - Rieter beteiligt sich an der Gründung des Gemeinschaftsprojekts Recycling Powerhouse, das die industrielle und standardisierte Wiederverwertung von Textilien vorantreiben will. Das Winterthurer Unternehmen bringt seine Expertise in der Faseraufbereitung und Spinntechnologie in das Schweizer Projekt ein.

Die erste Franchise-Anlage soll Anfang 2027 in Katar starten, wie der Textilmaschinenhersteller am Freitag mitteilte. Weitere Partner des Projekts sind Säntis Textiles aus der Schweiz und Valvan aus Belgien.

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