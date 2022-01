Rieter-Aktie springt an: Rieter mit kräftiger Erholung auch zum Jahresende

Die Spinnereien sind gut ausgelastet und investieren wieder kräftig, nachdem sie dies im Jahr davor praktisch nicht mehr getan hatten.

So vermochte das Unternehmen im Gesamtjahr 2021 ein gut drei Mal so hohes Bestellungsvolumen an Land zu ziehen wie im Vorjahr. Der Auftragseingang kam konkret bei 2,23 Milliarden Franken zu liegen, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Besonders ausgeprägt war der Boom im Geschäft mit neuen Maschinen, wo sich das bestellte Volumen fast verfünffachte. Aber auch das Service- und Komponentengeschäft wuchs stark.

Auch gegen Jahresende schwächte sich der Boom nur leicht ab. Im Schlussquartal verbuchte Rieter Aufträge mit einem Volumen von 551,8 Millionen, womit die durchschnittlichen Analystenerwartungen (AWP-Konsens) deutlich übertroffen wurden.

Der "ausserordentlich hohe Bestellungseingang" sei global breit abgestützt, kommentierte das Unternehmen. Er beruhe auf einem Nachholeffekt aus den beiden Vorjahren, als nur noch wenig investiert wurde.

Zudem sei es zu einer regionalen Verschiebung der Nachfrage gekommen. Einen wesentlichen Grund für diese Verschiebung sei die Kostenentwicklung in China gewesen. Folglich seien die Bestellungen vor allem aus der Türkei, aus Indien, Lateinamerika, Usbekistan, China und Pakistan eingetroffen.

Keine roten Zahlen mehr

Beim Umsatz wirkte sich die grosse Nachfrage mit Verzögerung aus. Dieser stieg um 69 Prozent auf 969,2 Millionen Franken. Rieter selber hatte einen Jahresumsatz von nur rund 900 Millionen Franken in Aussicht gestellt. Dies hatten Analysten im Vorfeld zwar als Tiefstapelei eingestuft, gleichwohl liegt die nun ausgewiesene Zahl nun klar über ihren Erwartungen.

Dank dem höheren Umsatz verbesserte sich auch die Profitabilität, nachdem im Vorjahr noch tiefrote Zahlen geschrieben wurden. Die genauen Gewinnzahlen wird Rieter zwar erst am 9. März veröffentlichen, es werden aber schon relativ genaue Angaben zur Höhe des operativen Gewinns gemacht. So wird eine EBIT-Marge von 4,5 bis 5,0 Prozent in Aussicht gestellt.

Der Gewinn auf Stufe EBIT dürfte damit bei 43 bis 48 Millionen Franken zu liegen kommen. Im Vorjahr hatte ein operativer Verlust von gut 84 Millionen resultiert.

Zwei der drei Saurer-Einheiten konsolidiert

Neuigkeiten gibt es ausserdem zur im Sommer angekündigten Übernahme der drei Saurer-Geschäfte: So wurden die beiden Bereiche Accotex (Elastomerkomponenten für Spinnereimaschinen) und Temco (Lagerlösungen für Filamentmaschinen) per 1. Dezember 2021 konsolidiert; sie steuerten im letzten Monat des Jahres einen Umsatz von 3,3 Millionen Franken und einen Bestellungseingang von 2,1 Millionen bei.

Noch nicht konsolidiert wurde hingegen das grösste gekaufte Saurer-Geschäft (automatische Spulmaschinen). Dies soll laut den Angaben im Verlauf des ersten Halbjahres 2022 geschehen.

Analysten zeigen sich durchwegs zufrieden mit den Ergebnissen, die teils deutlich über den Markterwartungen gelegen haben. So heben die Experten von Stifel beispielsweise die starke Margenentwicklung hervor. Zudem verfüge Rieter mit dem hohen Auftragsvolumen nun über eine Visibilität bis 2024.

Diesem Urteil schliesst sich Baader Helvea-Experte Emrah Basic an. Dank des vollen Auftragsbuches sähen die zwei kommenden Jahre sehr vielversprechend aus - auch wenn man die Aussage des Managements, dass es "nicht für immer so weiter gehen könne" im Hinterkopf behalten solle. Etwas zurückhaltender ist man hingegen bei der ZKB. Die Umsatzentwicklung werde weiterhin durch die bekannten Lieferkettenprobleme gebremst, heisst es hier.

Rieter-CEO sieht noch keine Entspannung bei Lieferketten-Problemen

Laut dem Rieter-Chef Norbert Klapper dürfte es noch eine Weile dauern, bis die globalen Lieferketten wieder einwandfrei funktionieren werden. "Das Thema wird uns im ersten Halbjahr begleiten, vielleicht auch darüber hinaus", sagte er am Mittwoch an einer Telefonkonferenz mit Investoren.

"Man muss das als Herausforderung sehen", ergänzte er. "Wir haben es im vierten Quartal geschafft, besser als erwartet damit umzugehen." Es spielte damit darauf an, dass 2021 ein Umsatz von 969 Millionen Franken erreicht wurde, noch im Oktober war mit Verweis auf die Lieferkettenprobleme lediglich ein solcher von rund 900 Millionen in Aussicht gestellt worden. Die Teams hätten "fantastische Arbeit" geleistet bei der Umgehung der Logistik-Flaschenhälse und der Beschaffung knapper Rohmaterialien, so der Firmenchef.

Entscheidend für den CEO ist aber ohnehin, dass die Nachfrage nach den Rieter-Produkten nach wie vor hoch ist. "Die Marktstimmung ist unverändert gut", betonte er. Neben dem Aufholeffekt, weil die Spinnereien zuletzt nur sehr wenig investierten, spiele nach wie vor die sich abzeichnende Verlagerung der Spinnereiindustrie von China in andere Länder eine Rolle. Auslöser für diese Verlagerung sind bekanntlich höhere Kosten in China für Arbeit und Energie. Die grössten Bestellungen seien denn auch 2021 aus der Türkei, Indien und Usbekistan eingegangen - und nicht wie zuletzt üblich aus China.

Zufrieden ist der CEO auch mit der Qualität des Auftragsbestands, der per Ende Jahr ein Volumen von 1,84 Milliarden Franken erreichte. "Die Marge dieser Aufträge ist gesund", so Klapper. Er erinnerte daran, dass die Preise für gewisse Produkte wegen der teureren Rohstoffe um mehr als 10 Prozent erhöht wurden.

Der Schutz der Marge bleibe aber eine Herausforderung, denn es bestehe das Risiko weiterer Kostensteigerungen. "Wir denken über weitere Preiserhöhungen in gewissen Geschäftsfeldern nach", so Klapper. Zudem würden gegebenenfalls Gespräche mit Kunden geführt, und es werde auch über entsprechende Klauseln in den Verträgen diskutiert. Gleichzeitig peilt der Rieter-Chef weitere Effizienzsteigerungen an.

Als Beispiel führte er an, dass Auslieferungen neuer Maschinen mit weniger Containern erfolgen könnten. So gebe es Bemühungen, eine Grossbestellung nach Ägypten mit 900 statt 1000 Containern abzuwickeln. Denn wenn keine Massnahmen ergriffen würden, schilderte er die derzeitige Situation so: Normalerweise machten die Versandkosten im Neumaschinengeschäft 3 bis 4 Prozent des Umsatzes aus, für 2022 gehe er hingegen von 5 bis 6 Prozent aus, so Klapper.

Die Aktien von Rieter zählen am Mittwoch nach starken Eckzahlen zu den grössten Gewinnern. Gegen Mittag klettern die Titel zeitweise um 5,35 Prozent auf 185,00 Franken. Zeitweise hatten die Valoren mehr als 8 Prozent zugelegt.

Winterthur (awp)