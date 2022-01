Rieter-Aktie schwächer: Rieter-Grossaktionär Luc Tack baut Beteiligung aus

Tack hält nun einen Anteil von 15,02 Prozent am Traditionskonzern, nachdem er zuvor 11,69 Prozent besessen hatte.

Tack besitz 701'835 Namenaktien von Rieter, wie aus einer Beteiligungsmeldung an die Schweizer Börse SIX vom Donnerstag hervorgeht. Der Belgier war erst im März zum zweitgrössten Rieter-Aktionär nach Stadler-Patron Peter Spuhler (22,07%) aufgestiegen, als er den 11,516-Prozent-Anteil des Aargauer Industriellen Michael Pieper übernommen hatte.

Im Sommer kam es dann zum Zoff zwischen Tack und der Rieter-Spitze: Der Konzern hatte gegen seine beiden Verwaltungsräte Tack und Stefaan Haspeslagh Mitte August Strafanzeige eingereicht, weil sie verwaltungsratsinterne Informationen missbraucht haben sollen. Rieter hatte seinerzeit drei Teilbereiche von Saurer gekauft.

Die Picanol-Gruppe, deren Mehrheitsaktionär Luc Tack ist, hatte mit diesem Wissen eine eigene Offerte eingereicht. Damit hätten die Verwaltungsräte die von Rieter geführten Verhandlungen konkurriert, argumentierte Rieter. Der Konzern wollte eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen, die über den Rausschmiss von Tack und Haspeslagh aus dem Führungsgremium von Rieter befinden sollte.

Bevor es zum Showdown vor den Aktionären kam, traten die beiden Verwaltungsräte Ende August zurück. Rieter teilte daraufhin den Strafverfolgungsbehörden mit, dass kein Interesse mehr an der Fortführung des Verfahrens bestehe. Der Konzern begrüsste, "dass im Interesse von Rieter und Picanol, die beide zu den weltweit führenden Textilmaschinenherstellern zählen, eine gemeinsame Lösung gefunden wurde".

Die Rieter-Aktie stieg am Donnerstag im frühen Handel an der SIX zunächst um 0,83 Prozent auf 193,40 Franken, wechselte dann jedoch die Richtung und gibt nun zeitweise um 0,64 Prozent auf 190,00 Franken nach.

jb/rw

Winterthur (awp)