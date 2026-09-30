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30.09.2026 07:21:37
Rieter-Aktie: Führungswechsel bei Rieter – Lippuner wird neuer CEO
Knall bei Rieter: CEO und Verwaltungsratspräsident Thomas Oetterli gibt seine Funktionen per Ende Oktober ab.
Lippuner sei als ehemaliger CEO von Saurer und zuvor als Leiter von Oerlikon Textile Components ein Experte für Spinnmaschinen, Garnverarbeitung und Textilkomponenten, so das Communiqué weiter. Als Verwaltungsratspräsident und Mitinhaber von Heberlein Technology sei er zudem eng mit der Chemiefaserindustrie verbunden geblieben.
Der neue Verwaltungsratspräsident Illi ist seit 2017 Mitglied des Verwaltungsrats. Auch er sei ein ausgewiesener Textilexperte.
Lange Nachfrageschwäche
Mit der erfolgreichen Umsetzung des Performance-Programms "Next Level", den eingeleiteten Strukturmassnahmen zur Konsolidierung der Standorte und der Akquisition von Barmag sei der Zeitpunkt gekommen, die Verantwortung in neue Hände zu übergeben, begründet Oetterli seinen Abgang.
Der ehemalige Schindler-Chef Oetterli hat Jahrgang 1969 und war seit März 2023 Rieter-CEO, ein Jahr später übernahm er zusätzlich das Verwaltungsratspräsidium. Seine Amtszeit war neben der Barmag-Übernahme geprägt von einem schwierigen Marktumfeld mit einer ausserordentlich schwachen Nachfrage.
rw/hr
Winterthur (awp)
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