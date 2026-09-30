Rieter-Aktie: Führungswechsel bei Rieter – Lippuner wird neuer CEO

Neuer CEO wird Daniel Lippuner, Carl Illi übernimmt bis zur nächsten Generalversammlung das Amt des Verwaltungsratspräsidenten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Lippuner sei als ehemaliger CEO von Saurer und zuvor als Leiter von Oerlikon Textile Components ein Experte für Spinnmaschinen, Garnverarbeitung und Textilkomponenten, so das Communiqué weiter. Als Verwaltungsratspräsident und Mitinhaber von Heberlein Technology sei er zudem eng mit der Chemiefaserindustrie verbunden geblieben.

Der neue Verwaltungsratspräsident Illi ist seit 2017 Mitglied des Verwaltungsrats. Auch er sei ein ausgewiesener Textilexperte.

Lange Nachfrageschwäche

Mit der erfolgreichen Umsetzung des Performance-Programms "Next Level", den eingeleiteten Strukturmassnahmen zur Konsolidierung der Standorte und der Akquisition von Barmag sei der Zeitpunkt gekommen, die Verantwortung in neue Hände zu übergeben, begründet Oetterli seinen Abgang.

Der ehemalige Schindler-Chef Oetterli hat Jahrgang 1969 und war seit März 2023 Rieter-CEO, ein Jahr später übernahm er zusätzlich das Verwaltungsratspräsidium. Seine Amtszeit war neben der Barmag-Übernahme geprägt von einem schwierigen Marktumfeld mit einer ausserordentlich schwachen Nachfrage.

rw/hr

Winterthur (awp)