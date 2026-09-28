Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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28.09.2026 15:47:37
Riesenrakete von SpaceX erreicht erstmals Erdumlaufbahn für 10-Stunden-Test
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesla
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16:29
|Tesla Aktie News: Tesla am Montagnachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
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13:24
|Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent (AWP)
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26.09.26
|Tesla-Robotaxis floppen: Droht der Aktie der nächste Dämpfer? (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Tesla Aktie News: Tesla büsst am Freitagabend ein (finanzen.ch)
|
25.09.26
|SpaceX pivots away from space (Financial Times)
|
22.09.26
|S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.09.26
|There’s room in space for more than just Elon Musk (Financial Times)
Analysen zu Tesla
|13:48
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|13:48
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
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|25.09.26
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|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
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|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|13:48
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX etwas höher -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.