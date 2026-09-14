Ridge-i vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ridge-i stellte am 11.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 36.91 JPY, nach 1.79 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 67.57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 915.3 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 546.2 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 95.93 JPY. Im letzten Jahr hatte Ridge-i einen Gewinn von 36.00 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2.99 Milliarden JPY – ein Plus von 15.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Ridge-i 2.59 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch