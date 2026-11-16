RIDE ON EXPRESS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

RIDE ON EXPRESS gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 6.26 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6.33 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5.56 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.70 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch