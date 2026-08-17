RIDE ON EXPRESS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

RIDE ON EXPRESS hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2.09 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2.08 JPY erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 5.09 Milliarden JPY, gegenüber 5.23 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2.67 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch