Riddhi: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Riddhi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.32 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 462.8 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 65.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.34 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch