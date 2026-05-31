|
31.05.2026 16:18:36
Ricola-Chef rechnet bald mit Millionen-Rückzahlungen von US-Zöllen
Laufen BL (awp) - Ricola fordert Zölle zurück, die US-Präsident Donald Trump laut einem Urteil des obersten US-Gerichts zu Unrecht erhoben hat. "Wir reichen keine Klage ein wie andere, haben nun aber Rückforderungen an die US-Zollbehörden gestellt", sagt Ricola-Chef Thomas Meier in einem Interview mit dem "Blick" vom Samstag.
"Wir rechnen demnächst mit ersten Rückzahlungen." Diese bewegten sich im Bereich von mehreren Millionen Franken. "Mit derzeit rund 10 Prozent US-Zöllen können wir leben, aber bei Präsident Trump weiss man ja nie, was noch kommt", sagte Meier weiter.
Die Zölle seien ein Schock gewesen. "Die haben uns richtig Geld gekostet, ein Millionenschaden", sagte Meier weiter. Ricola habe die Preise in den USA erhöht. Dennoch sei das US-Geschäft erstaunlich wenig eingebrochen. Amerika sei generell sehr teuer geworden. "Darum habe ich schon ein Auge darauf, dass wir uns preislich nicht aus dem Markt katapultieren", sagte Meier.
In Asien werde Ricola deutlich teurer als dortige Konkurrenzprodukte. "Wir spielen dort voll auf die Themen Schweiz, Alpen, Natur ... diese Themen ziehen dort ungemein. Und wir profitieren auch dort von der internationalen Bekanntheit und Glaubwürdigkeit unserer Marke", sagte Meier.
jb/
Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal
Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.Weiterlesen!
Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- SMI geht freundlich ins Wochenende -- DAX letztlich stabil -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende grösstenteils freundlich.