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31.05.2026 16:18:36

Ricola-Chef rechnet bald mit Millionen-Rückzahlungen von US-Zöllen

Laufen BL (awp) - Ricola fordert Zölle zurück, die US-Präsident Donald Trump laut einem Urteil des obersten US-Gerichts zu Unrecht erhoben hat. "Wir reichen keine Klage ein wie andere, haben nun aber Rückforderungen an die US-Zollbehörden gestellt", sagt Ricola-Chef Thomas Meier in einem Interview mit dem "Blick" vom Samstag.

"Wir rechnen demnächst mit ersten Rückzahlungen." Diese bewegten sich im Bereich von mehreren Millionen Franken. "Mit derzeit rund 10 Prozent US-Zöllen können wir leben, aber bei Präsident Trump weiss man ja nie, was noch kommt", sagte Meier weiter.

Die Zölle seien ein Schock gewesen. "Die haben uns richtig Geld gekostet, ein Millionenschaden", sagte Meier weiter. Ricola habe die Preise in den USA erhöht. Dennoch sei das US-Geschäft erstaunlich wenig eingebrochen. Amerika sei generell sehr teuer geworden. "Darum habe ich schon ein Auge darauf, dass wir uns preislich nicht aus dem Markt katapultieren", sagte Meier.

In Asien werde Ricola deutlich teurer als dortige Konkurrenzprodukte. "Wir spielen dort voll auf die Themen Schweiz, Alpen, Natur ... diese Themen ziehen dort ungemein. Und wir profitieren auch dort von der internationalen Bekanntheit und Glaubwürdigkeit unserer Marke", sagte Meier.

jb/

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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