RICOH stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

RICOH gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0.41 USD gegenüber 0.120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat RICOH mit einem Umsatz von insgesamt 3.95 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1.62 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch