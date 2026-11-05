RICOH LEASING präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

RICOH LEASING hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 96.21 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RICOH LEASING 89.89 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 87.35 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RICOH LEASING 88.49 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch