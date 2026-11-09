RICOH gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

RICOH hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33.27 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RICOH ein EPS von 26.22 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.58 Prozent auf 664.62 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 641.65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch