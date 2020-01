Ricoh Canada s'associe à Vizetto pour booster la collaboration et donner les moyens pour la transformation du milieu de travail numérique

Introduction de Reactiv SUITE de Vizetto Reactiv au Canada. Redéfinir l'efficacité en matière de collaboration et de réunions avec un ensemble d'outils sans pareil et en utilisant la technologie Ricoh pour y arriver.

MISSISSAUGA, Ontario, 17 janvier 2020 /CNW/ - Vizetto, la société qui a créé Reactiv SUITE est heureuse d'annoncer son partenariat avec Ricoh Canada Inc.

Les tableaux blancs interactifs (TBI) à la pointe de la technologie de Ricoh Canada sont livrés avec le logiciel Reactiv SUITE de Vizetto.

Une collaboration inefficace entraîne une perte de productivité, de temps et une mauvaise prise de décision, à hauteur de 37 milliards de dollars (USD) en matière de coût de productivité annuel en raison de réunions inutiles rien qu'aux États-Unis 1. Reactiv SUITE est un logiciel de présentation et de collaboration novateur conçu pour rendre les réunions plus efficaces et plus productives. Avec ce nouveau partenariat, Ricoh offre une proposition de valeur unique qui simplifie les réunions d'équipe et qui va engendrer une révolution en matière de collaboration dans l'éducation, la santé et les organisations commerciales de tous les secteurs et de toutes tailles.

Reactiv SUITE révolutionne la manière dont les gens communiquent et partagent en créant une « table numérique » à laquelle plusieurs utilisateurs distants peuvent accéder en même temps, où ils peuvent mettre en avant et manipuler tout type de contenu comme s'il s'agissait d'une feuille de papier. Le logiciel fournit aux utilisateurs la capacité de partager, de collaborer et de partager des idées entre les équipes de partout dans le monde, le tout en utilisant la technologie de TBI de Ricoh pour y parvenir.

« Les gens parlent de la transformation numérique dans notre milieu de travail depuis des années, mais aucune organisation n'a réussi à trouver le moyen de la réaliser. Ce partenariat avec Ricoh nous offre une occasion extraordinaire d'intégrer la vision de prochaine génération de Reactiv avec un grand fournisseur de solution tel que Ricoh. En tant que société canadienne, nous sommes impatients d'aider Ricoh Canada à montrer la voie et transformer la façon dont les Canadiens pourront communiquer et partager », a déclaré Av Utukuri, PDG de Vizetto.

La SUITE est composée de trois principaux composants entièrement intégrés :

STAGE ; un puissant outil de narration non linéaire qui permet aux équipes de focaliser leur attention sur la narration d'une présentation plutôt que sur la gestion de contenu.

SCRIBBLE ; un outil novateur de brainstorming et de mise en page, qui utilise une toile infinie, vous permettant de dessiner, écrire des idées, marquer des pages et créer des présentations dynamiques.

HUDDLE est un outil de collaboration unifiée de prochaine génération qui permet à tout utilisateur, de n'importe où dans le monde, de manipuler, modifier et écrire sur les documents comme s'ils étaient dans la même pièce.

« Le passage au numérique est en train de transformer la façon dont les gens travaillent et les entreprises ont besoin d'agir rapidement pour conserver un avantage compétitif et maintenir leurs clients heureux. Ricoh Canada est déterminée à aider ses clients à travailler plus intelligemment, plus vite et plus efficacement, tout en réalisant plus de valeur à partir de données d'entreprise, pour rester en amont de la concurrence et même la perturber. La clé pour contribuer à la réussite de nos clients au cours de cette dynamique de changement est l'évolution de notre portefeuille et nous considérons Reactiv SUITE comme une importante valeur ajoutée pour nos clients », a déclaré Eric Fletcher, vice-président du marketing chez Ricoh Canada

Avec des solutions simples pour des défis complexes de collaboration adaptés à vos besoins, Ricoh peut aider vos employés à obtenir les bons outils au bon moment pour offrir une expérience d'affaires de haute performance pour vos clients et vos employés.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web du logiciel Ricoh Collaboration.

À propos de Vizetto

Vizetto Inc., est une entreprise canadienne qui développe Reactiv SUITE ; un logiciel qui rend possible la créativité à distance pour les organisations. Ce nouveau partenariat entre deux grandes entreprises confirme la mission de Vizetto d'assurer la meilleure expérience utilisateur possible pour le secteur des réunions numériques.

| À propos de Ricoh |

Ricoh donne des moyens aux espaces de travail numériques à l'aide de technologies et services innovants permettant aux individus de travailler plus intelligemment. Depuis plus de 80 ans, Ricoh stimule l'innovation et est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de documents, services informatiques, services de communication, d'impression commerciale et industrielle, d'appareils photo numériques et de systèmes industriels.

Basé à Tokyo, Ricoh Group est présent dans environ 200 pays et régions. Au cours de l'exercice qui s'est terminé en mars 2019, Ricoh Group a réalisé des ventes mondiales de 2 013 milliards de yens (environ 18,1 milliards de dollars).

Pour plus d'informations sur l'offre de services de communication de Ricoh, rendez-vous sur www.ricoh.ca ou suivez l'entreprise sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et LinkedIn.

1 You Waste A Lot of Time At Work (Vous perdez beaucoup de temps au travail) : https://www.atlassian.com/time-wasting-at-work-infographic

