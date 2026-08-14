Rico Auto Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rico Auto Industries hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.27 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1.24 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 7.55 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 38.94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch