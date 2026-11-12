Richter Gedeon: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Richter Gedeon äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1.24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Richter Gedeon 0.700 USD je Aktie verdient.

Richter Gedeon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 743.7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 633.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch