Richtech Robotics B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Richtech Robotics B hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Richtech Robotics B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch