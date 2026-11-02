Richmond Mutual Bancorporation gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Richmond Mutual Bancorporation lud am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.11 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.360 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Richmond Mutual Bancorporation im vergangenen Quartal 43.1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 86.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Richmond Mutual Bancorporation 23.1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch