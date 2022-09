Richemont und Gübelin planen "TimeVallée"-Boutique in Luzern

Luzern (awp) - Der Luxusgüterkonzern Richemont und der Uhren- und Schmuckverkäufer Gübelin bauen ihre Partnerschaft aus. In Luzern soll demnächst die Multimarken-Boutique "TimeVallée" eröffnen. Dies ist das erste Geschäft dieser Art in der Schweiz.

"Mit "TimeVallée" können wir unser Angebot diversifizieren und eine breite Palette an Marken in Luzern anbieten", sagte Raphael Gübelin, Präsident der Luzerner Traditionsfirma, am Mittwoch im Gespräch mit AWP. Luzern werde damit als Reise- und Einkaufsdestination gestärkt.

Richemont hatte "TimeVallée" 2014 ins Leben gerufen. In den weltweit 29 Boutiquen, die meisten davon in Asien, werden unter der Leitung unabhängiger Händler Produkte renommierter Richemont-Marken wie Cartier, Vacheron Constantin, Piaget sowie anderer Gruppen etwa Rolex oder LVMH (Hublot, Tag Heuer etc.) verkauft.

In Luzern sollen am Schweizerhofquai 1, wo Gübelin bereits heute ein Geschäft betreibt, in der neuen über 1000 Quadratmeter grossen Boutique den Plänen zufolge rund 20 Luxusuhrenmarken verkauft werden.

lk/al/mk/kae