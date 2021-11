Richemont: Umsatz klar über Vorkrisenniveau - Farfetch soll sich an Yoox Net-a-Porter beteiligen

Sogar das Vorkrisenniveau vor zwei Jahren wurde übertroffen.

Von April bis September kletterte der Umsatz gegenüber der von Lockdowns und dem Einbruch im Tourismus-Geschäft stark belasteten Vorjahresperiode um 63 Prozent auf 8,91 Milliarden Euro, wie Richemont am Freitag mitteilte. Damit wurden die Analystenschätzungen klar übertroffen.

Richemont übersprang damit auch den Vergleichswert vom ersten Halbjahr 2019/20, als Marken wie Cartier, IWC, Jaeger LeCoultre usw. Schmuck und luxuriöse Uhren im Umfang von 7,4 Milliarden Euro abgesetzt hatten. Tragend bei der aktuell guten Entwicklung ist das Wachstum in China und in den USA.

Die guten Zahlen an der Verkaufsfront schlagen sich auch in den Ergebnissen der Gruppe nieder: Der operative Gewinn legte im Halbjahr um 331 Prozent auf 1,95 Milliarden Euro zu. Das ist im Vorkrisenvergleich ein Plus von 67 Prozent. Und unter dem Strich verblieb ein Reingewinn in Höhe von 1,25 Milliarden nach rund 160 Millionen im Vorjahr und knapp 700 Millionen Euro vor zwei Jahren.

Keine Erwähnung findet im Communiqué der mögliche Einstieg der aktivistischen Investmentgesellschaft Third Point bei Richemont, über den Anfang Woche in den Medien berichtet wurde. Den Berichten zufolge hat die Gesellschaft des US-Investors Dan Loeb eine "signifikante Beteiligung" erworben und er werde nun Veränderungen anstossen, die zur Steigerung des Börsenwerts führen sollen.

Richemont will Farfetch an Yoox Net-a-Porter beteiligen

Darüber hinaus befinden sich Richemont und der virtuelle Marktplatz Farfetch in fortgeschrittenen Gesprächen über den Ausbau ihrer bisherigen Partnerschaft.

Diskutiert wird dabei über verschiedene Optionen zur gemeinsamen Zusammenarbeit, wie Richemont am Freitag parallel zur Publikation seiner Halbjahreszahlen mitteilte.

Konkret stünden vier Optionen zur Debatte: Erstens plane man ein direktes Investment von Farfetch in den Onlinehändler Yoox Net-a-Porter mit Richemont als Minderheitsaktionär. Auch weitere Investoren sollen gemäss Communiqué eingeladen werden, sich zu beteiligen. Einige hätten dabei ihr Interesse bereits signalisiert.

Letztlich gehe es darum, Yoox Net-a-Porter zu einer neutralen Plattform ohne kontrollierende Aktionäre zu machen, heisst es weiter. Diese Ankündigung kommt einigermassen überraschend, hatte sich Richemont doch erst im Mai 2018 den italienischen Online-Händler, den man davor zur Hälfte besass, ganz einverleibt.

Nutzung der Plattformlösungen

Zweitens soll die Richemont-Tochter die Plattformlösungen von Farfetch nutzen, um ihren bereits laufenden Umbau zu einem hybriden Geschäftsmodell zu unterstützen. Drittens könne man sich vorstellen, mit Farfetchs Technologien die Entwicklungen im Bereich Luxury New Retail beschleunigen. Und viertens stehe zur Debatte, dass Richemont mit den eigenen Produkten dem Farfetch-Online-Marktplatz beitrete.

Richemont arbeite derzeit mit Farfetch an einer endgültigen Vereinbarung und werde zu gegebener Zeit erneut darüber berichten. Noch gebe es aber auch keine Gewissheit, dass man sich wirklich einigen werde. Und jegliche Transaktion wäre dann sowieso noch von der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden abhängig, betont das Richemont-Management in dem Communiqué.Genf (awp)