Richemont-Tochter Buccellati ernennt Nicholas Luchsinger zum neuen CEO

Genf (awp) - Bei der Richemont-Tochter Buccellati wird Nicolas Luchsinger neuer CEO. Er übernimmt den Chefposten beim italienischen Schmuckhaus am 2. April, wie der Genfer Luxusgüterkonzern am Donnerstag mitteilte. Er folgt auf Gianluca Brozzetti, der aber als exekutives Mitglied im Buccellati-Verwaltungsrat verbleibe.

Luchsinger arbeitet derzeit noch bei der Richemont-Tochter Van Cleef and Arpels und ist dort seit 17 Jahren in verschiedenen Führungspositionen tätig. Aktuell verantwortet er beim Schmuckhersteller das Geschäft in der Region Asien-Pazifik. Davor hatte er knapp zehn Jahre für das Auktionshaus Christie's gearbeitet.

Der abtretende Brozzetti habe während den letzten zehn Jahren erfolgreich die Buccellati-Gruppe geführt und dabei eine entscheidende Rolle bei der Integration in den Richemont-Konzern gespielt, heisst es in der Mitteilung. Er werde in seiner neuen Funktion unter anderem für den Ausbau der Produktion bei Buccellati verantwortlich bleiben.

Richemont hatte Buccellati im Jahr 2019 zugekauft.

mk/uh