Richemont schliesst Übernahme des italienischen Schmuckhauses Vhernier ab

(Mit Angaben zu Management-Wechseln ergänzt)

Genf (awp) - Richemont hat die Anfang Mai angekündigte Übernahme des italienischen Schmuckhauses Vhernier abgeschlossen. Alle Bedingungen für den Kauf seien erfüllt worden und auch die Genehmigungen der Behörden wurden erteilt, teilte Richemont am Freitag mit. Die Leitung übernimmt vorübergehend der frühere Buccellati-Chef Gianluca Brozzetti.

Die Transaktion habe keinen nennenswerten Einfluss auf die Ergebnisse des bis Ende März laufenden Geschäftsjahres, so die Mitteilung Richemont weiter. Vhernier mit Sitz in Mailand wird in die Schmucksparte des Konzerns eingegliedert.

Gegründet wurde Vhernier im Jahr 1984 in Valenza im Piemont und im Jahr 2001 wurde die Firma von der Familie Traglio übernommen. Den Sitz hat das Unternehmen, das auch den auf Silberschmuck spezialisierten Hersteller De Vecchi Milano 1935 betreibt, nun in Mailand.

Veränderungen im Management

Die Familie Traglio werde auch in Zukunft im Unternehmen engagiert bleiben, teilte Richemont weiter mit. Im Management gibt es aber Veränderungen. So überträgt Carlo Traglio das Verwaltungsratspräsidium an seinen Bruder und vorherigen CEO Maurizio und leitet künftig das US-Geschäft. Isabella, die Tochter von Maurizio, bleibt derweil Designchefin.

Die CEO-Rolle bei Vhernier übernimmt ab sofort und ad-interim Gianluca Brozzetti. Er sitzt beim Mailänder Juwelierhaus Buccellati, das seit rund Jahren Richemont gehört, als exekutives Mitglied im Verwaltungsrat. Letzten April hatte Brozzetti das CEO-Amt bei Buccellati nach rund zehn Jahren an den früheren Van Cleef and Arpels-Chef Nicolas Luchsinger übergeben.

