Richemont mit glänzendem Halbjahr - Börse trotzdem enttäuscht

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Genf (awp) - Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat ein weiteres starkes Halbjahr hingelegt. Allerdings blieben - anders als am Markt zuvor teilweise erwartet - grosse positive Überraschungen aus, und die Aktie gibt am Freitag deutlich ab.

Richemont steigerte den Umsatz im ersten Semester 2026/27 (per Ende September) im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro, wie der Genfer Luxusgüterkonzern mitteilte. Um Währungseffekte bereinigt errechnet sich ein Plus von 17 Prozent.

Der Betriebsgewinn (EBIT) stieg um ein Drittel auf 3,1 Milliarden Euro, wobei die Marge um 3,3 Punkte auf 25,5 Prozent anzog. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von 2,5 Milliarden (+39%). Allerdings gab es mehrere positive Einmaleffekte, was laut Marktbeobachtern die Qualität des Ergebnisses vermindert.

Uhrenverkäufe überraschen

Mit den vorgelegten Zahlen hat Richemont die Analystenerwartungen beim Umsatz mehr oder weniger erreicht, und der EBIT lag sogar deutlich über dem Konsens. Allerdings blieb das wichtige Schmuckgeschäft im ersten Halbjahr (+18% auf 9,1 Mrd) hinter den Erwartungen zurück. Hinzu kommt, dass sich das Wachstum im zweiten Quartal verlangsamt hat (+15%).

Dagegen legte das Uhrengeschäft im ersten Semester (+9% auf 1,7 Mrd) stärker zu als von Analysten zuvor geschätzt, mit einem zweistelligen Wachstum im zweiten Quartal (+13%).

Angesichts steigender Rohstoffkosten hätten die Schmuckhäuser - Cartier, Van Cleef & Arpels, Buccellati und Vhernier - an einer "disziplinierten" Preispolitik festgehalten und weiterhin in künftiges Wachstum investiert, so Richemont. Und die Uhrenverkäufe von Marken wie Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre und IWC verzeichneten nun schon seit über einem Jahr wieder Wachstum.

China bleibt zäh

Geschäftsübergreifend wuchsen alle Regionen ausser "Naher Osten & Afrika" (-2%) im ersten Halbjahr in Lokalwährungen zweistellig. In der Region "Asien-Pazifik" (+16%) habe der Umsatz in China, Hongkong und Macau mit einem Anstieg von 7 Prozent insgesamt ein robustes Wachstum verzeichnet, hiess es. Dieses sei aber vor allem auf eine gestiegene Nachfrage in Hongkong und Macau zurückzuführen gewesen.

In China sei die Nachfrage weiterhin schwach, kommentierte Richemont-Chef Nicolas Bos an einer Telefonkonferenz. Vom Management hiess es insgesamt, man erwarte eine Erholung in dem Land - wann, könne er aber nicht voraussagen. Insgesamt geht Richemont für "absehbare Zeit" von einem "volatilen" makroökonomischen und geopolitischen Umfeld aus.

Branchenbeobachter sehen Richemont mit seinem starken Schmuckgeschäft jedoch sehr gut gerüstet: "Die demonstrierte Profitabilität im ersten Halbjahr 2026/27 ist für uns ein Beweis, dass Richemont mit einem starken operativen Hebel die Profitabilität auf ein nächstes Niveau heben kann", schreibt etwa ZKB-Analyst Gian Marco Werro.

Besser als Konkurrenz

Auch andere Experten schreiben, dass die Genfer mit dem aktuellen Rapport die internationale Konkurrenz einmal mehr hinter sich gelassen hätten. Der Halbjahresbericht habe bestätigt, dass Richemont der am schnellsten wachsende Konzern im Luxussegment sei, heisst es bei Jefferies.

An der Börse verliert die Aktie am Freitag gegen 12.50 Uhr dennoch 5,0 Prozent auf 167,40 Franken - in einem insgesamt etwas schwächeren Gesamtmarkt gemessen am SMI mit -0,37 Prozent.

ys/mk