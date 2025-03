Richemont-Marke Panerai erhält mit Emmanuel Perrin einen neuen Chef

Er übernimmt die Aufgabe von Jean-Marc Pontroué, der nach über sechs Jahren an der Spitze des italienischen Uhrenherstellers und nach 25 Jahren bei Richemont , die Gruppe verlässt.

Auch Perrin bringe mit 33 Jahren in der Richemont-Gruppe einen grossen Erfahrungsschatz in sein neues Amt ein, hiess es weiter. Er war unter anderem bei den Schmuckmarken Cartier und Van Cleef & Arpels tätig und während der letzten acht Jahren für den Vertrieb der Uhrenmarken in der Gruppe verantwortlich.

Die im Jahr 1860 in Florenz gegründete Marke Panerai hat heute ihre Manufaktur in Neuenburg. Sie belieferte unter anderem die italienische Marine etwa mit Taucheruhren oder Präzisionsinstrumenten. Seit 1997 gehört Panerai zur Richemont-Gruppe.

Genf (awp)