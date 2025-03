Richemont-Analyse: UBS AG verleiht Richemont-Aktie Buy in jüngster Analyse

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Richemont vor Quartalszahlen des Uhren- und Schmuckkonzerns von 180 auf 184 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der sich abschwächenden Branchenentwicklung dürften die Ergebnisse die anhaltende Outperformance der Schmuckkategorie im Vergleich zu den Wettbewerbern verdeutlichen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Ihre Favoriten im Sektor sind Hermes und Richemont.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Richemont-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:33 Uhr mit Abschlägen von 0.8 Prozent bei 158.80 CHF. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 15.87 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via SIX SX 155’772 Richemont-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 kletterte das Papier um 15.2 Prozent aufwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird Richemont voraussichtlich am 16.05.2025 präsentieren.

