Richemont-Analyse: So bewertet Bernstein Research die Richemont-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 153 Franken belassen. Der Luxuswarenhersteller habe die Erwartungen problemlos übertroffen, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei hob er vor allem das Schmuckgeschäft hervor./mis/gl





Um 10:18 Uhr ging es für das Richemont-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 8.8 Prozent auf 114.65 CHF. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 33.45 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via SIX SX 749’132 Richemont-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2024 um 1.0 Prozent nach unten. Die Quartalsbilanz für Q4 2024 wird am 17.05.2024 erwartet.

