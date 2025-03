Richemont-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Richemont-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Franken belassen. Währungsbereinigt dürfte der Umsatz um sieben Prozent gestiegen sein, schrieb Analystin Chiara Battistini in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Sie betonte ihre Erwartung, dass der Luxusgüterkonzern in einem verhaltenen Branchenumfeld mit seinem Abschneiden herausragen wird.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Richemont-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 12:42 Uhr ging es für die Richemont-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0.3 Prozent auf 161.80 CHF. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 8.16 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 194’551 Richemont-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 17.3 Prozent zu Buche. Am 16.05.2025 dürfte Richemont die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2025 / 18:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2025 / 00:15 / GMT



