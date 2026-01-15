Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|
15.01.2026 11:22:44
Richemont-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein
Deutsche Bank AG-Analyst Adam Cochrane hat eine umfassende Analyse des Richemont-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Deutsche Bank Research hat Richemont nach Umsatzzahlen für das dritte Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 195 Franken auf "Buy" belassen. Trotz des herausfordernden Vergleichs zum Vorjahr habe der Luxusgüterkonzern erneut starke Umsatzzahlen vorgelegt und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Besonders stark sei das Schmuckgeschäft gelaufen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Richemont-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 11:06 Uhr ging es für die Richemont-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2.7 Prozent auf 170.00 CHF. Also weist das Papier noch Spielraum von 14.71 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 457’812 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 1.2 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.05.2026 terminiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Richemont
|10:33
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
