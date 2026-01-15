Richemont-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Deutsche Bank Research hat Richemont nach Umsatzzahlen für das dritte Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 195 Franken auf "Buy" belassen. Trotz des herausfordernden Vergleichs zum Vorjahr habe der Luxusgüterkonzern erneut starke Umsatzzahlen vorgelegt und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Besonders stark sei das Schmuckgeschäft gelaufen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Richemont-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:06 Uhr ging es für die Richemont-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2.7 Prozent auf 170.00 CHF. Also weist das Papier noch Spielraum von 14.71 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 457’812 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 1.2 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.05.2026 terminiert.

