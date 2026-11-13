Richemont-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Deutsche Bank Research hat Richemont nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Franken belassen. Der Luxusgüterkonzern habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Obwohl die etwas schwächere Dynamik nach dem starken Vorquartal nicht überrascht habe, lägen die Resultate über den bereits hohen Erwartungen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Richemont-Aktie am Tag der Analyse

Um 17:03 Uhr rutschte die Richemont-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3.8 Prozent auf 169.40 CHF ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 23.97 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1’604’225 Richemont-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 1.0 Prozent aufwärts. Am 13.11.2026 dürfte Richemont die Bilanz für Q2 2027 veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 08:41 / GMT





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