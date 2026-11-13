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13.11.2026 09:39:36
Richemont-Aktien mit Fragezeichen zum Schmuckgeschäft im Sinkflug
Zürich (awp) - Die Aktien von Richemont haben den Handel am Freitag mit deutlichen Abschlägen eröffnet. Dabei hat der Luxusgüterkonzern mit den Zahlen zum ersten Halbjahr 2026/27 eigentlich zumeist überzeugt. Einige Analysten sehen jedoch das schwächer als erwartet ausgefallene Wachstum in der profitablen Schmucksparte als Belastungsfaktor.
Gegen 09.30 Uhr rutschen Richemont um 7,6 Prozent auf 162,85 Franken ab, während der Gesamtmarkt (SMI) um 0,5 Prozent nachgibt. Die Inhabertitel des Branchennachbars Swatch Group gewinnen derweil 1,2 Prozent auf 192,65 Franken. Mit diesem Rückschlag fallen die Richemont-Titel in der Jahresbetrachtung ins Minus. Seit Jahresbeginn notieren sie nun rund 5 Prozent tiefer.
In den Monaten April bis September steigerte Richemont den Umsatz um 16 Prozent auf die von Analysten erwarteten 12,3 Milliarden Euro während der Betriebsgewinn von einmaligen positiven Effekten gestützt klar über den Vorgaben zu liegen kam. Die EBIT-Marge rückte auf hohe 25,5 Prozent vor.
Insgesamt habe Richemont angesichts des nach wie vor angespannten Geschäftsumfelds gute Zahlen vorgelegt, heisst es bei RBC Capital Markets. Der Markt fokussiere sich allerdings auf die im zweiten Quartal im Schmucksegment verpassten Vorgaben. Da hatten die Experten mehr als das um Währungseffekte bereinigte Wachstum von 14 Prozent erwartet.
Auch die Analysten der UBS sehen das abgeschwächte Schmuckwachstum als Verkaufsargument am Markt. Grund dafür dürfte der anhaltende Konflikt im Nahen Osten sein, so der Kommentar weiter. Die UBS-Experten sehen den aktuellen Kurszerfall daher als Kaufgelegenheit.
Positiv schätzt Jean-Philippe Bertschy von der Bank Vontobel die Geschäftsentwicklung bei Richemont ein. Der Konzern habe mit "herausragenden" Zahlen zur Profitabilität und einer guten Entwicklung bei den Barmitteln überzeugt. Zudem hätten sich die Uhrenverkäufe im zweiten Quartal überraschend gut entwickelt. Das dürfte der stark auf das Uhrengeschäft ausgerichteten Swatch Group eine Stütze bieten.
Mit der Zahlenvorlage habe Richemont erneut seine Widerstandsfähigkeit untermauert, so Bertschy weiter. Für die im schwierigen Umfeld gezeigte Resilienz seien vor allem das gut laufende Schmuckgeschäft, ein leistungsstarkes Netzwerk mit eigenen Boutiquen sowie die disziplinierte Strategieumsetzung und Preissetzungsmacht verantwortlich.
Richemont habe zur ersten Jahreshälfte "brillante" Resultate vorgelegt, zeigt sich auch ZKB-Analyst Gian Marco Werro von der Zahlenvorlage überzeugt. Die hohe Profitabilität sei Beweis dafür, dass der Konzern diese mit einem starken operativen Hebel auf ein nächstes Niveau heben könne. Werro geht auch in Zukunft von einem anhaltend organischen Wachstum im Schmucksegment aus, mit positiven Auswirkungen auf die Margen.
Für Verwirrung hatte Richemont bei der Vorlage der Zahlen gesorgt. Die Mitteilung dazu wollte der Konzern eigentlich um 7 Uhr veröffentlichen. Wegen technischer Probleme (Microsoft-Ausfall) publizierte der Konzern die Zahlen jedoch erst mit über 40 Minuten Verzögerung.
mk/cg
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