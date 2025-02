Richemont-Aktie zieht an: Richemont mit Wechseln in der Geschäftsleitung

So verlässt Boet Brinkgreve, Chef des Labor- und Kosmetikbereichs, das Unternehmen per Ende April.

Derweil tritt Jérôme Lambert nach seiner Ernennung zum CEO bei Maison Jaeger-LeCoultre aus der Geschäftsleitung zurück, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Von 2018 bis Juni 2024 war Lambert CEO von Richemont.

In die Geschäftsleitung rücken indes Catherine Rénier, CEO von Van Cleef & Arpels, Louis Ferla als CEO von Cartier sowie Marie-Aude Stocker als Personalchefin auf.

Die Papiere von Richemont steigen an der SIX am Freitag zwischenzeitlich um 1,03 Prozent auf 185,75 Schweizer Franken.

dm/cg

Zürich (awp)