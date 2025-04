Richemont-Aktie verliert: Mytheresa erhält Genehmigung für YNAP-Kauf

Die Käuferin hat nun alle Genehmigungen für den Kauf.

Mytheresa habe heute von der Europäischen Kommission die uneingeschränkte fusionskontrollrechtliche Freigabe für die Übernahme von YNAP von Richemont über deren Tochtergesellschaft Richemont Italia Holding S.P.A. erhalten, teilte der Genfer Luxusgüterkonzern am Freitagnachmittag mit. Mytheresa oder MYT Netherlands Parent B.V., wie sie genau heisst, und Richemont hätten nun alle weiteren erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden erhalten und planten den Abschluss der Transaktion für den 23. April 2025, heisst es.

Die beiden Unternehmen hatten im letzten Oktober eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Richemont wird im Tausch gegen YNAP künftig einen Drittel an Mytheresa halten. Richemont hatte davor für die defizitäre YNAP über Jahre nach Partnern oder einem neuen Besitzer gesucht.

Mytheresa ist ein bekannter Player im Online-Handel mit Luxusgütern. Es ist eine digitale Plattform für den Betrieb von Luxusmarken wie Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Gucci oder Montcler. Die 1987 ursprünglich als Boutique in München gegründete Firma ist an der Börse in New York kotiert.

Die Richemont-Aktie notiert an der Schweizer Börse zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 135,55 CHF.

