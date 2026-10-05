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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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Aktie im Blick 05.10.2026 10:58:44

Richemont-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Richemont-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Richemont-Aktie durch UBS AG.

Richemont
173.53 CHF -0.34%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 221 auf 210 Franken gesenk, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem sich ihre Hoffnungen auf 2026 für Europas Luxusgüterkonzerne als verfrüht erwiesen hätten, gehe sie nun mit realistischeren Erwartungen in das kommende Jahr, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Am positivsten sieht sie die Anbieter "harter" Luxusartikel wie Richemont und Watches of Switzerland. Richemont bleibt mit Blick auf die anstehende Quartalsberichtssaison ihr bevorzugter Wert.

Aktienanalyse online: Die Richemont-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:42 Uhr ging es für das Richemont-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0.3 Prozent auf 173.35 CHF. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 21.14 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 71’488 Richemont-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 3.4 Prozent nach oben. Die Quartalsbilanz für Q2 2027 wird am 13.11.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 01:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 01:17 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Long 11.9207 5.55 160910171
Long 28.8083 0.47 161357092
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.4873 16.07 160910334
Short 12.3464 6.25 160910332
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Bildquelle: istock/kryczka
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