Richemont-Aktie trotzdem verlustreich: Richemont vermeldet Umsatzsteigerung von 12 Prozent im ersten Geschäftsquartal - Analysten dennoch positiv gestimmt

Das Wachstum konnte die negativen Auswirkungen der coronabedingten Lockdowns in China ausgleichen.

Die Compagnie Financiere Richemont SA berichtete für den Zeitraum April bis Juni einen Umsatz von 5,26 Milliarden Euro, was einem währungsbereinigten Anstieg von 12 Prozent gegenüber den im Vorjahreszeitraum erzielten Einnahmen von 4,4 Milliarden Euro entspricht. Damit übertraf der Umsatz von Richemont zudem die Konsensschätzung der von Factset befragten Analysten in Höhe von 5,1 Milliarden Euro.

Der Absatz in Europa stieg in diesem Zeitraum um 42 Prozent, wie der Schweizer Konzern, zu dem Marken wie Cartier, Piaget und A. Lange & Söhne gehören, mitteilte. Richemont verwies auf eine Erholung der Ausgaben amerikanischer und nahöstlicher Touristen in der Region sowie auf eine starke Inlandsnachfrage.

Dies habe dazu beigetragen, einen Umsatzeinbruch in China aufgrund strenger pandemiebedingter Lockdowns auszugleichen. Auf dem chinesischen Festland brachen die Verkäufe im Jahresvergleich um 37 Prozent ein, was zu einem Rückgang der Gesamtverkäufe im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) um 15 Prozent führte. Die Ausstiegsrate auf dem chinesischen Festland erholte sich jedoch, mit einem Rückgang von nur 12 Prozent im Juni.

So bewegt sich die Richemont-Aktie - und das sagen die Analysten

Die Aktien des Uhren- und Schmuckriesen Richemont geben am Freitag zum Börsenstart deutlich nach. Anleger warten vergebens auf ein Update zur Partnersuche für den Aufbau der geplanten Online-Verkaufsplattform. Und auch die neusten Wachstumsdaten aus China belasten.

Zeitweise notieren die Richemont-Aktien an der SIX 4,82 Prozent tiefer bei 96,04 Franken. Auch die Aktien des Konkurrenten Swatch, der am Vortag seine Zahlen für das erste Halbjahr präsentierte, geben zwischenzeitlich über zwei Prozent ab. Experten zeigen sich etwas ratlos, was den starken Rückgang ausgelöst haben könnte.

Ein möglicher Grund für die Unzufriedenheit der Anleger könnte sein, dass diese schon lange auf ein Update zur Partnersuche zum Aufbau der geplanten Online-Verkaufsplattform für Luxusgüter warten. Auch in der heutigen Mitteilung gab es keine News dazu. Experten sprechen bereits von einem möglichen Verkauf der Richemont-Online-Tochter Yoox Net-a-Porter (YNAP). Dies verleihe Richemont einen "besonderen Reiz", heisst es.

Ein weiterer Grund für die Abgaben könnten die neusten Wachstumsdaten aus China sein. Ein Rückgang des BIP im zweiten Quartal verglichen zum Jahresanfang hatte sich zwar abgezeichnet, nun kam es aber laut Ökonomen noch gravierender als angenommen. Gegenüber dem Vorjahresquartal sei nur noch ein mageres Wachstum von 0,4 Prozent erreicht worden, wie die VP Bank in ihrer Analyse schreibt.

Das Richemont aufgrund der jüngsten Konjunkturzahlen aus China an der Börse verliert, macht gemäss ZKB-Analyst Patrik Schwendimann wenig Sinn. Denn schliesslich hätten die Angaben zu den Retail Sales in China mit einem Plus von 3 Prozent positiv überrascht, sagte Schwendimann. Und auch die Nachfrage nach Schmuck sei in China wieder gestiegen nach mehreren stark rückläufigen Monaten.

Trotz Risiken wie den geopolitischen Spannungen in der Ukraine und der strengen Covid-Politik in China, die auf die Nachfrage drücken, rechnen Analysten bei Richemont aber eigentlich mit einem guten weiteren Geschäftsverlauf. Die Ausgangsbasis für das zweite Semester sei gut, so die Experten. Der Uhrenriese selbst gibt wie üblich keinen konkreten Ausblick für das Gesamtjahr ab.

Auch bei der Präsentation für die Ergebnisse des abgeschlossenen Geschäftsjahrs am 20. Mai gaben die Richemont-Aktien zuerst stark nach. Die Situation sei vom Markt aber damals falsch eingeschätzt worden. "Danach hat es einen starken Rebound gegeben", so Schwendimann. Ein weiterer Analyst meinte, es würde ihn nicht überraschen, wenn die Aktien fester schliessen würden, weil die aktuellen Verluste noch als übertrieben angesehen werden könnten.

Richemont sei nämlich so gut aufgestellt wie noch nie, heisst es im Kommentar von Schwendimann. Auch andere Analysten blicken mehrheitlich positiv auf die Quartalszahlen. Der Nachholeffekt betreffe "alle Länder" und habe sich noch nicht normalisiert, heisst es in einem Kommentar.

Von Joshua Kirby

ZÜRICH (Dow Jones)