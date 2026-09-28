Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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28.09.2026 16:36:37
Richemont-Aktie springt an: Neue Führungskraft für die Edelmarke Delvaux
Die zur Richemont-Gruppe gehörende belgische Luxuslederwarenmarke Delvaux wird künftig von Yanina Novitskaya geführt.
Novitskaya bringe knapp zwanzig Jahre Erfahrung bei Cartier und somit in der Luxusgüterindustrie in ihre neue Rolle mit ein, hiess es weiter. Aktuell leitet sie bei Cartier die Marktregion Südostasien und Ozeanien.
Sie folgt bei Delvaux auf Jean-Marc Loubier, der bereits in den Jahren 2011 und 2012 als CEO der damaligen Delvaux-Besitzerin First Heritage Brands, später für kurze Zeit im Jahr 2019 erneut und zuletzt ab der Übernahme durch Richemont 2021 das operative Geschäft von Delvaux leitete.
In der Mitteilung vom Montag dankte Philippe Fortunato, Chef der Fashion & Accesories-Marken bei Richemont, Jean-Marc Loubier für dessen Engagement bei Delvaux. Er habe das Maison zu einem "führenden Luxuslabel gemacht und dessen Identität gestärkt", hiess es. Zu den Zukunftsplänen von Loubier machte Richemont im Communiqué keine Angaben.
Im SIX-Handel legt die Richemont-Aktie zeitweise um 1,11 Prozent zu auf 173,30 Franken.
mk/to
Genf (awp)
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