Richemont-Aktie: Richemont mit tiefroten Zahlen - Patricia Gandji steigt in Geschäftsleitung auf

Die Umsätze von Schmuck und Uhren legten dagegen kräftig zu.

Für das im September abgeschlossene Halbjahr weist Richemont am Freitag in einer Mitteilung einen Reinverlust von 766 Millionen Euro aus. Im Zuge des im August angekündigten Verkaufs der Online-Tochter Yoox-Net-A-Porter (YNAP) an den britischen Onlinehändler Farfetch ergab sich eine Belastung in Milliardenhöhe, das meiste davon in Form von Wertberichtigungen.

Mit dem YNAP-Dämpfer hatten Analysten in etwa gerechnet. Klammert man diesen Sondereffekt aus, dann verblieb unter dem Strich ein Gewinn von 2,11 Milliarden Euro. Die Basis dazu liefert der im fortgeführten Geschäft - also ohne YNAP - erzielte Betriebsgewinn von 2,72 Milliarden (+26%).

Ohne das Onlinegeschäft von YNAP steigerte Richemont den Umsatz um 24 Prozent auf 9,68 Milliarden Euro. Hier hatten Analysten im Vorfeld die Verkäufe im Durchschnitt bei 9,43 Milliarden erwartet. Richemont ist bekannt für Luxusgüter von Marken wie Cartier, Piaget, IWC, oder Jaeger LeCoultre.

Richemont befördert Patricia Gandji in die Geschäftsleitung

Richemont hat die Personalchefin Patricia Gandji in die Geschäftsleitung berufen. Per (heutigem) 11. November gehört sie dem Senior Executive Committee der Gruppe an, wie der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont am Freitag mitteilte.

Gandji kam 2017 als Chefin Regionen zu Richemont nach Genf und übernahm 2020 zusätzlich die Rolle als Personalchefin. Sie verfügt den Angaben zufolge über fast 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen in der Luxusindustrie.

Gandjis Aufnahme in die Geschäftsleitung sei eine Anerkennung für den hohen Wert, den sie bei der Leitung der fünf Regionen und der Entwicklung der Personalressourcen der Gruppe geschaffen habe, sagt Verwaltungsratspräsident Johann Rupert in der Mitteilung. Die Beförderung unterstreiche zudem die Bedeutung von Personal- und Regionalfragen auf dem Weg der Transformation des Konzerns.

Gandji berichtet in ihrer neuen Funktion weiterhin an CEO Jérôme Lambert.

mk/ra

Genf (awp)