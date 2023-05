Richemont-Aktie: Richemont kann im Geschäftsjahr 2022/23 Umsatz steigern - Gewinnrückgang wegen Abschreiber

Ein Milliardenabschreiber von 3,4 Milliarden Euro zum Onlinegeschäft, das an den britischen Onlinehändler Farfetch abgestossen wird, belastete das Ergebnis wie erwartet stark.

Der Umsatz des Konzerns mit Marken wie Cartier, Piaget oder IWC kletterte um 19 Prozent auf 19,95 Milliarden Euro, wie es am Freitag in einer Mitteilung heisst. Darin nicht enthalten sind die verkauften Aktivitäten der Online-Tochter YNAP. Um Währungseinflüsse bereinigt wuchs Richemont mit 14 Prozent schneller als von Analysten erwartet.

Das operative Ergebnis (EBIT) aus dem weitergeführten Geschäft wird von Richemont mit 5,03 Milliarden Euro angegeben. Das ist auf vergleichbarer Basis ein Plus von 34 Prozent. Unter dem Strich drückte der Abschreiber zum YNAP-Goodwill den Gewinn auf 301 Millionen Euro nach einem Gewinn von 2,08 Milliarden im Jahr 2021/22.

Wachstum auf allen Ebenen

Zum Wachstum hätten alle Regionen, Vertriebskanäle und Sparten einen Beitrag geleistet, heisst es weiter. Insbesondere in der Schmucksparte läuft das Geschäft auf Hochtouren. Vor allem dank Cartier kletterte der Umsatz in Lokalwährungen um 16 Prozent in die Höhe, dies bei einer hohen Marge von 35 Prozent. Die Uhrmacher wuchsen mit 8 Prozent (Marge: 19%).

Mit Blick auf die Regionen hat auch das Geschäft in Asien wieder an Fahrt aufgenommen, nachdem dieses zuletzt noch von strikten Corona-Massnahmen vor allem im wichtigen chinesischen Markt belastet war. Der Umsatz in Asien rückte währungsbereinigt aber nur 1 Prozent vor. Stark entwickelten sich Japan (+56%), Europa (+31%) und Amerika (+14%).

Hohe Dividende

Trotz Abschreiber soll eine üppige Dividende ausbezahlt werden. Den Aktionärinnen und Aktionären schlägt Richemont die Bezahlung einer Dividende in Höhe 3,50 Franken je Publikumsaktie (A-Aktie) vor. Zuletzt wurden je Titel gesamthaft 3,25 Franken ausbezahlt. In beiden Fällen ist je ein Franken als Sonderdividende enthalten.

Darüber hinaus lanciert Richemont einen Aktienrückkauf. Die Gruppe will bis zu 10 Millionen A-Aktien erwerben, was den Angaben zufolge 1,7 Prozent des Kapitals und 1,0 Prozent der Stimmrechte entspricht. Richemont kann dabei aus dem vollen schöpfen. Die Netto-Barmittel belaufen sich auf 6,55 Milliarden Euro nach 5,25 Milliarden vor Jahresfrist.

Konkrete Aussagen zum Ausblick macht Richemont jeweils nicht. Richemont sieht sich aber gut positioniert, die steigende Nachfrage zu bedienen. Diese dürfte insbesondere durch eine Rückkehr der chinesischen Reisetätigkeit getrieben werden, so der Verwaltungsratspräsident Johann Rupert. Derweil dürften konjunkturelle Volatilität und geopolitische Unsicherheit das Marktumfeld weiter prägen.

Richemont legt neues Aktienrückkaufprogramm auf

Der Luxusgüterkonzern Richemont legt ein neues Aktienrückkaufprogramm auf. Im Rahmen dessen sollen bis zu 10 Millionen A-Aktien zurückgekauft werden.

Diese Aktienzahl repräsentiere 1,7 Prozent des ausstehenden Kapitals bzw. 1,0 Prozent der Stimmrechte, heisst es am Freitag in einer Mitteilung. Die zurückgekauften Aktien werden allerdings nicht vernichtet, sondern im eigenen Bestand gehalten, um die Aktienzuteilung an Führungskräfte und Mitarbeiter im Rahmen des langfristigen Incentive-Plans zu sichern.

Richemont regelt Nachfolgeplanung und kündigt diverse VR-Änderungen an

Beim Luxusgüterkonzern hat sich der Verwaltungsrat mit der Nachfolgeplanung befasst. Entsprechend kündigte der Konzern am Freitag verschiedene Veränderungen in dem Gremium an. Johann Rupert wiederum bleibt auch weiterhin Präsident des Konzerns.

So haben etwa Guillaume Pictet und Jean-Blaise Eckert mitgeteilt, dass sie am Ende des laufenden Geschäftsjahres, am 31. März 2024, aus dem Verwaltungsrat ausscheiden werden. Pictet ist seit 2010 dabei und Eckert seit 2013.

Clay Brendish und Maria Ramos wiederum haben mitgeteilt, dass sie am Ende des nächsten Geschäftsjahres, das am 31. März 2025 endet, aus dem Verwaltungsrat ausscheiden werden. Ramos wurde 2011 in den Verwaltungsrat berufen, während Brendish seit 2017 als Verwaltungsratsmitglied amtierte.

Neben diesen Abgängen kündigt Richemont an, Fiona Druckenmiller zur Wahl in den Verwaltungsrat nominiert zu haben. Ihrer Ernennung zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied müssen noch die Aktionäre bei der Hauptversammlung am 6. September 2023 zustimmen.

Mit den Anpassungen soll dem Alter, den Amtszeiten und den Kompetenzen im Verwaltungsrat Rechnung getragen werden. "Die Reihe von Veränderungen, die wir heute ankündigen, werden in den kommenden 10 bis 16 Monaten in Kraft treten", kündigt Rupert in der Mitteilung an. "Sie spiegeln die laufende Umsetzung unseres Nachfolgeplans für langjährige Mitglieder wider."

Genf (awp)