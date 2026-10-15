Richemont-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Franken belassen. Eine in Medien kolportierte indirekte Beteiligung von Richemont am Diamantenkonzern De Beers wäre strategisch sinnvoll, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte aber weniger aus finanzieller Sicht als aus "optischer" und mit dem Augenmerk auf das längerfristige Geschäft mit Naturdiamanten.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Richemont-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 13:41 Uhr 0.3 Prozent auf 174.25 CHF. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 26.26 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 216’948 Richemont-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 3.9 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2027 wird Richemont voraussichtlich am 13.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 05:52 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 05:52 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.